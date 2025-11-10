Московский «каток» проехал по карельскому профсоюзу здравоохранения

Текст, фото: Антонина Кябелева

В карельской профсоюзной организации работников здравоохранения разгорается скандал. В конце сентября 2025 года Президиум профсоюза работников здравоохранения России принял решение исключить из членов профсоюза председателя карельской профорганизации Михаила Цаплина. Цаплин попытался обжаловать это решение в центральном комитете профсоюза работников здравоохранения РФ, но не был услышан. 6 ноября ему было официально отказано в удовлетворении жалобы.

На днях в Петрозаводск приехала делегация из московского офиса российского профсоюза работников здравоохранения, чтобы довести свое решение до логического конца, а именно добиться расторжения трудового договора с Михаилом Цаплиным, который в настоящий момент уже не является членом профсоюза. Сделать это можно, только заручившись решением конференции карельского профсоюза работников здравоохранения. Внеочередная конференция карельской региональной профорганизации намечена на 12 ноября.

В редакцию нашего издания обратились руководители первичных профорганизаций, которые, с одной стороны, возмущены решением об исключении Цаплина из членов профсоюза, а с другой, жалуются на давление со стороны российского руководства профсоюзов.

Председатель профорганизации работников здравоохранения Республиканского наркологического диспансера Лидия Насонкова сказала, что не понимает причины гонений на Цаплина. По ее словам, ходят слухи, что на его место хотят поставить кого-то из главных врачей:

«Представляете, председателем профсоюза будет главный врач? Это же фактически работник министерства».

По ее мнению, смена руководства может привести к тому, что медицинские работники, у которых нередко возникают трудовые споры с администрацией лечебных заведений, останутся без защиты.

Она не понимает мотивов, заставляющих руководителей российского профсоюза столь настойчиво добиваться снятия Михаила Цаплина с должности председателя региональной профорганизации.

«Может, нужно посадить человека, который вообще ничего не будет говорить или говорить только то, что ему скажут»,

- высказала она предположение.

Лидия Насонкова рассказала, что первая попытка снять Михаила Цаплина была предпринята в июне 2025 года. Тогда в Карелию приехала проверка из Москвы и попыталась через президиум карельского профсоюза работников здравоохранения снять Михаила Цаплина с должности председателя. Но члены президиума эту московскую инициативу не поддержали, и Михаил Цаплин остался руководить карельским профсоюзом.

Подробнее об июньских событиях рассказала председатель первичной профорганизации Республиканского стоматологического центра Оксана Селезнева. По ее словам, после завершения московской проверки состоялась встреча представителей российского профсоюза с их коллегами из Карелии. Тогда в Петрозаводск приехал заместитель председателя российского профсоюза работников здравоохранения Владимир Беспяткин. Селезнева сказала, что Беспяткин на встрече с руководителями «первичек» прямо сказал о желании заменить Цаплина на другого руководителям. В качестве альтернативы была предложена кандидатура главного врача Республиканской инфекционной больницы Юлии Кононенко. Естественно, у собравшихся возник вопрос о причинах, заставивших московских гостей сменить регионального руководителя. По словам Селезневой, Беспяткин ответил, что якобы министру здравоохранения Карелии Михаилу Охлопкову некомфортно работать с Цаплиным. Она добавила, что в этот момент в зале не было ни самого Охлопкова, ни кого-то из его замов.

Селезнева отметила, что московские гости разговаривали с руководителями карельских «первичек» высокомерно, словно вопрос уже закрыт, и от них ничего не зависит:

«С нами разговаривали в оскорбительном тоне, как с рабами, мол, кто вы такие, что вы тут рот открываете. У меня, по крайней мере, было такое ощущение. К такому отношению мы не привыкли. Я считаю, что люди, которые живут и получают зарплату за счет наших взносов, должны как минимум проявлять к нам уважение».

Тогда профсоюзное руководство убедило Михаила Цаплина написать заявление об уходе с поста председателя по собственному желанию. Однако на заседании президиума карельского профсоюза заявление Цаплина не поддержали, и московские гости уехали ни с чем. Михаил Цаплин отозвал свое заявление и остался на посту председателя профсоюза. И Насонкова, и Селезнева говорили о том, что люди хотят сами выбрать достойного руководителя профсоюза, а не следовать указке из Москвы.

Видимо, раз Цаплина не удалось «убрать» по-тихому, в российском профсоюзе решили действовать более решительно. Судя по документам, причиной исключения Цаплина из членов профсоюза стало превышение затрат на оплату труда. По его словам, он был уверен, что фонд оплаты труда не должен превышать 45 процентов общих сборов. Но, как выяснилось, фонд оплаты труда не должен превышать 45 процентов расходов профсоюза. Несмотря на то, что раньше у Цаплина не было никаких взысканий, данное обстоятельство стало поводом исключения его из профсоюза.

В карельском профсоюзе, помимо председателя, трудятся на платной основе еще два человека – бухгалтер и инспектор по труду. Кстати, именно с появлением в штате профорганизации инспектора по труду активизировалась работа по защите членов профсоюза. Зарплата бухгалтера и инспектора равняется МРОТ (у бухгалтера превышение МРОТ составило 73 рубля). Ниже МРОТ зарплата быть не должна, если не нарушать трудовое законодательство. Но, может быть, у председателя заоблачная зарплата? По словам Михаила Цаплина, вместе с налогами его зарплата составляет чуть более 40 тысяч рублей в месяц. В общем, немногим выше «минималки». Учитывая, что уровень взносов напрямую от руководителя профсоюзов не зависит, а трудовое законодательство никто не отменял, получается неразрешима дилемма: либо нарушить закон о труде, либо распоряжение профсоюзного начальства. Цаплин отметил, что если бы в 2024 году профорганизация полностью израсходовало все деньги, поступившие в качестве взносов, то расходы на фонд оплаты труда составили бы менее 45 процентов.

Михаил Цаплин считает, что это несправедливое решение. Теоретически у него есть возможность оспорить это решение в суде. Но 5 декабря 2025 года должна состояться отчетно-выборная конференция профсоюза работников здравоохранения Карелии. Так что шансы поучаствовать в выборах у Цаплина близки к нулю.

Михаил Цаплин

10 ноября в 15 часов в здании карельского объединения профсоюзов должно было состояться внеочередное заседание президиума карельского профсоюза работников здравоохранения. По непонятной причине мероприятие перенесли в карельский Минздрав. Лидия Насонкова сказала, что ее тоже попросили присутствовать и даже сняли со смены в больнице. Но на полпути к Минздраву ей сообщили, что ехать не нужно.

Как сообщили те, кто смог поучаствовать в данном мероприятии, помимо членов президиума карельского профсоюза, в министерстве собрались и главные врачи. Присутствовал и руководитель российского профсоюза работников здравоохранения Анатолий Домников. Было решено на внеочередной конференции 12 ноября обсудить вопрос о расторжении трудового договора с Цаплиным, а в качестве кандидатуры на должность председателя профсоюза работников здравоохранения предложить главного врача Республиканского онкодиспансера Ерванда Хидишяна, в прошлом министра здравоохранения республики.

В последнее время в карельские профсоюзы стали вступать главные врачи. Говорят, что поступила негласная «рекомендация» руководителям медицинских заведений республики стать членами профсоюза. Но вовлечение в профсоюзное движение руководителей медицинских учреждений подрывает саму суть профсоюзов как института защиты работников от администрации.

Видимо, и без того «беззубое» профсоюзное движение решено взять под жесткий контроль со стороны государства в виде региональных министерств и администраций учреждений здравоохранения. Если эта тенденция окончательно оформится в общероссийскую практику, то за защитой своих трудовых прав людям податься будет некуда. Правда, и существование профсоюзов в этом случае окончательно утратит свое практическое значение, превратившись в очередную бутафорскую структуру, колеблющуюся «вместе с линией партии».