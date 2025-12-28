28 декабря 2025, 16:10
Россия

Домовые чаты перенесут в Mах

Президент Владимир Путин подписал закон, регламентирующий общение коммунальщиков с жильцами
Домовые чаты будут вести в российском мессенджере Mах. Соответствующий закон подписал глава государства.

Управляющие компании, поставщики ресурсов и операторы по обращению с отходами будут взаимодействовать с жильцами многоквартирных домов в домовых чатах на платформе Max, сообщает РИА Новости.

Контакт будет вестись в установленном Минстроем порядке.

