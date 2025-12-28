Синоптики рассказали о погоде в новогоднюю ночь в Карелии и праздники

Зимнюю погоду с небольшим морозцем пообещали жителям Карелии в новогодние каникулы. Но начало января еще вполне может преподнести сюрприз. Впрочем, в гидрометцентре надеются, что оттепель не придет.

С 29 по 31 декабря в большинстве районов Карелии будет идти снег. По ночам столбики термометров будут опускаться до -7, -12 градусов, по северо-западным районам будет еще холоднее до -17, -20, днем температура воздуха составит -5, -10 градусов.

В новогоднюю ночь снегопад не ожидается. В дальнейшем температура воздуха в течение суток опустится до -10, -15 градусов, по северным и восточным районам местами подморозит до -18, -24.

Со 2 по 7 января сохранится холодная погода, температура воздуха будет на 4-7 градусов ниже климатической нормы. Синоптики гидрометцентра уверены, что от аномальных морозов регион защитит облачность и снег. С 8 января циклоны с Атлантики принесут нам потепление. Ветер усилится, пойдет снег, ожидаются метели.