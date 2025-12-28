В Карелии женщина умерла от пневмонии, которую могли не заметить врачи

В больнице в Петрозаводске женщина умерла от пневмонии. Так сказали ее дочери. Теперь женщина винит себя, что могла не доглядеть за мамой и не била во все колокола. По словам женщины, перед тем как попасть в Республиканскую больницу скорой и экстренной медицинской помощи ее мама лечилась дома от простуды, к ней приходили медики из поликлиники и контролировали лечение. Она не понимает, как врачи могли не заметить коварную болезнь. В больницу женщина поступила 19 декабря с желудочным кровотечением, а 20-го ее не стало.

«Как можно это пропустить, не заметить, не за 24 ч это развилось, значит она с запущенной пневмонией поступила туда, врач со скорой не заметила, до вызова скорой мы лечились от простуды, пили антибиотики, с поликлиники приходили врачи ( или фельдшера) контролировали лечение и как же так никто не заметил, неужели это не прослушивается стетоскопом, и при измерении сатурации нет никаких отклонений»,

- рассказала женщина в сообществе «Подслушано в Птз».

Карельские следователи проводят проверку в рамках статьи о причинении смерти по неосторожности.

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Карелии доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах.