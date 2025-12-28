О тонущем в фекалиях доме в Петрозаводске рассказали Бастрыкину

В Москве узнали про еще один страшный дом в Карелии. Двухэтажный дом на Каменоборской, 6, в Петрозаводске разваливается и буквально тонет в фекалиях.

О плачевном состоянии каменного дома на старой Кукковке рассказали в сообществе «Карельский комарик». В страшной развалюхе живет многодетная семья, младшему ребенку всего два месяца.

Стены дома разрушаются из-за сырости. В погребах стоит вода. Фундамент дома также разрушается. А под окнами квартиры на первом этаже разбит не цветущий весной сад, а вонючая выгребная яма, фекалии из которой подступили вплотную к стене дома.

«Угол здания вот-вот уйдет под землю, воду таскают с колонки — при -7 она замерзла, теперь вообще без капли!» - пишут в сообществе.

Глава СК России Александр Бастрыкин потребовал от карельских коллег доклад о ходе расследования уголовного дела.

Двухэтажному дому 69 лет. Но фундамент постройки разрушается, кладка фасада осыпается. Трубопровод промерз, воды в доме нет. Дом был признан аварийным в 2020 году.

Ранее «Петрозаводск говорит» писал о вековом разваливающемся доме в Пудоже, люди также обратились за помощью к Бастрыкину.