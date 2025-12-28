Проезд в метро Петербурга подорожает с нового года

Тем, кто соберется в праздники в Северную столицу, стоит быть готовым к росту цен на проезд в общественном транспорте. Повышение ожидается со 2 января.

Разовая поездка по карте «Подорожник» будет стоить не 60 рублей, а 66, в метро – 95 рублей, подсчитала «Фонтанка». Стоимость проездных билетов для большинства категорий граждан увеличится на 10%.

Плата за проезд в общественном транспорте вырастет и в Москве. Разовая поездка по карте «Тройка» может увеличиться до 75 рублей, при оплате обычной банковской картой поездка обойдется в 83 рубля, при оплате проезда по биометрии – 71 рубль.