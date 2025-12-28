Девушку задушили во время секса на вечеринке в Карелии

22-летняя девушка погибла на вечеринке в Петрозаводске. Предположительно, ее задушил 39-летний электромонтажник, с которым у жертвы возникла интимная близость. О трагедии на новогодней вечеринке сообщила «Комсомольская правда».

Трагедия произошла в ночь на 22 декабря. Компания отдыхала на квартире, времяпрепровождение не обошлось без алкоголя. Двое уединились в комнате, ранее они не были знакомы. Затем в квартиру вызвали скорую помощь. Но девушку откачать не удалось. На ее шее были следы от удушения.

Правоохранители задержали 39-летнего участника вечеринки. Он настаивал, что не хотел смерти девушки. На допросе мужчина сказал, что правда душил девушку во время близости, но якобы она сама об этом просила.

Горе-любовник находится в СИЗО. Его обвиняют в убийстве. Что на самом деле произошло между парой незнакомцев, станет ясно в процессе расследования.