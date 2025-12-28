28 декабря 2025, 14:49
Умерла секс-символ 20 века Брижит Бардо

На 92 году жизни скончалась икона стиля
Знаменитая французская актриса, фотомодель и общественница Брижит Бардо умерла 28 декабря. Ей был 91 год. В октябре знаменитость прооперировали, а после отпустили домой для восстановления.

Брижит Бардо была одной из главных икон европейского кино 50-60 годов 20 века и одним из секс-символов эпохи. Актриса снялась более, чем в 40 фильмах.

Также Бардо стала первой женщиной, выбранной моделью для бюста Марианны — официального символа Франции. Карьеру в кино она завершила в 1973 году, в дальнейшем посвятила жизнь борьбе за права животных.

