Тысячи финнов остались без света из-за зимнего шторма

Непогода обрушилась на Суоми. Из-за сильного ветра тысячи людей остались без электричества, досталось и воздушным судам.

Как пишет газета «Известия» со ссылкой на шведский источник, в Финляндии самолет с примерно 150 людьми на борту и еще один самолет с менее чем десятью пассажирами выкатились за пределы взлетно-посадочной полосы из-за сильного ветра. Самолеты врезались в сугроб никто не пострадал. Авиасообщение временно приостановили.

Из-за зимней бури без света остались более 160 тысяч домохозяйств. Из-за непогоды пострадали районы на западе страны.