30 сентября 2025, 16:22
Общество

Акцией «Троллейбус Победы» отметили кадеты День освобождения Карелии

Воспитанники Карельского кадетского корпуса имени А.Невского устроили концерт в троллейбусе №4
Акция "Троллейбус Победы"
Фото «Петрозаводск говорит»

Сегодня, 30 сентября, Карелия отмечает годовщину со Дня освобождения от фашистских захватчиков. В честь праздника по Петрозаводску проехал «Троллейбус Победы».

 

 

Волонтеры отряда «Сила добра» подготовили концертную программу для акции «Троллейбус Победы», посвященной Дню освобождения Республики Карелия от немецко-фашистских и финских захватчиков.

В троллейбусе №4 по согласованию с «Городским транспортом» команда карельского кадетского корпуса имени Александра Невского организовала концерт по всему маршруту от станции «Товарная» до конечной остановки на Ключевой.

Кадеты пели песни и читали стихи о войне, а еще раздавали пассажирам георгиевские ленточки и журавликов счастья.

Подробнее в нашем сюжете от Евгения Сафонова.

Обсудить
Метки: 
День освобождения республики
Карелия
кадеты
«Победа»
троллейбус