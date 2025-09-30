Акцией «Троллейбус Победы» отметили кадеты День освобождения Карелии

Сегодня, 30 сентября, Карелия отмечает годовщину со Дня освобождения от фашистских захватчиков. В честь праздника по Петрозаводску проехал «Троллейбус Победы».

Волонтеры отряда «Сила добра» подготовили концертную программу для акции «Троллейбус Победы», посвященной Дню освобождения Республики Карелия от немецко-фашистских и финских захватчиков.

В троллейбусе №4 по согласованию с «Городским транспортом» команда карельского кадетского корпуса имени Александра Невского организовала концерт по всему маршруту от станции «Товарная» до конечной остановки на Ключевой. Кадеты пели песни и читали стихи о войне, а еще раздавали пассажирам георгиевские ленточки и журавликов счастья.

Подробнее в нашем сюжете от Евгения Сафонова.