14 ноября 2025, 19:40
К расследованию гибели 18-летнего юноши в Карелии подключился Следком
Тело пропавшего в Кондопоге юноши нашли 14 ноября в канале с водой
фото пресс-службы СУ СК по Карелии
Мужчине, тело которого достали со дна канала в Кондопоге, было всего 18 лет. Обстоятельствами трагедии заинтересовался карельский Следком.
Молодой человек перестал отвечать на сообщения и звонки близких 1 ноября. Родные обратились за помощью к правоохранителям в связи с пропажей молодого человека. К поиску подключился отряд «ЛизаАлерт», а также спасатели.
Днем 14 ноября в деривационном канале Кондопожского ЦБК спасатели нашли тело пропавшего. Его передали правоохранителям.
Следователи проводят доследственную проверку, чтобы установить обстоятельства трагедии. Причину гибели молодого человека установят судмедэксперты.