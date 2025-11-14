К расследованию гибели 18-летнего юноши в Карелии подключился Следком

Мужчине, тело которого достали со дна канала в Кондопоге, было всего 18 лет. Обстоятельствами трагедии заинтересовался карельский Следком.

Молодой человек перестал отвечать на сообщения и звонки близких 1 ноября. Родные обратились за помощью к правоохранителям в связи с пропажей молодого человека. К поиску подключился отряд «ЛизаАлерт», а также спасатели.

Днем 14 ноября в деривационном канале Кондопожского ЦБК спасатели нашли тело пропавшего. Его передали правоохранителям.

Следователи проводят доследственную проверку, чтобы установить обстоятельства трагедии. Причину гибели молодого человека установят судмедэксперты.