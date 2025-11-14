Специальная комиссия Минобороны расследует крушение Су-30 в Карелии

Специальная комиссия Минобороны расследует крушение истребителя в Карелии. Военный самолет при выполнении учебно-тренировочного полета разбился вечером 13 ноября в Прионежском районе в стороне от населенных пунктов, экипаж погиб, боекомплекта на борту не было. Истребитель не дотянул до взлетно-посадочной полосы. Погибшие - летчики 159 авиационного истребительного полка.

Председатель карельского комитета по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения Олег Поляков сообщил, что расследованием причин авиакатастрофы занимается специальная комиссия оборонного ведомства.

Причины трагедии официально пока не называются. Издание «Царьград» ранее высказало несколько версий – техническая неисправность и ошибка пилота.

Глава Карелии выразил родным погибших летчиков соболезнования и обещал оказать необходимую помощь.