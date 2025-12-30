Объявляем декабрьского победителя конкурса «Холода — не беда!»

Пришло время объявить первого победителя конкурса «Холода — не беда!», который проводят портал «Петрозаводск говорит» и газета «ТВР-Панорама». В течение декабря жители Карелии присылали нам вдохновляющие и трогательные снимки своего зимнего досуга. На большинстве фотографий — дети, ведь именно они больше всего любят зиму на её веселые забавы.

Из всех снимков редакция выбрала три наиболее интересных.

Претендентами на победу стали Ольга Кисткина, Елена Волкова и Елизавета Зайцева.

Лучшим кадром декабря редакция решила назвать динамичную и жизнерадостную фотографию Ольги Кисткиной.

«Дочь очень любит зиму. Самое любимое — это катание на ледяных горках. И на животе, и вверх тормашками, и на ледянках, и без них. Также катается и на лыжах, и на коньках. А вечером дома пьём вкусный горячий чай»,

— пишет Ольга.

Поздравляем победителя! Ольге Кисткиной достается приз — билеты в Музыкальный театр Карелии на двоих. Для получения приза просим звонить по телефону 53-13-13.

Благодарим всех участников за замечательные кадры и за то, что делитесь вашей любовью к зиме!

Конкурс продолжится в январе и феврале. Если вы тоже хотите поучаствовать, присылайте снимки вашего зимнего времяпровождения и выиграйте билеты в театр на двоих!

Условия участия

• К участию приглашаются жители Карелии старше 18 лет. В случае, если на фотографии изображены несовершеннолетние, требуется письменное согласие родителей каждого ребенка на публикацию снимка.

• На фото обязательно должны присутствовать люди — вы сами или члены вашей семьи. Поделитесь снимками вашего зимнего времяпровождения: прогулок и игр на свежем воздухе; катания на лыжах, коньках и санках; семейных праздников (кроме распития алкогольных напитков); посещения концертов, выставок, спектаклей и новогодних ёлок.

• Напишите несколько слов о том, что изображено на фотографии, и расскажите, как вам больше всего нравится проводить время зимой.

• Отправляйте снимки на почту ptzgovorit.interesno@yandex.ru (только по этому адресу!) с пометкой «Холода — не беда!». Не забудьте указать свою фамилию, имя и рассказать, кто запечатлён на фото. От каждого участника принимается не более одного снимка в месяц.

• Участники конкурса должны состоять в группе ВКонтакте «Петрозаводск говорит».

Лучшие кадры выберем трижды — в декабре, январе и феврале. Оценивать конкурсные работы будет редакция. Основными критериями являются оригинальность фотографии, соответствие теме конкурса, содержательная привлекательность, гармоничная композиция, качество.

Победителю каждого месяца достанется приз — билеты в Музыкальный театр Республики Карелия на двоих.

Самые интересные снимки будут опубликованы в еженедельной республиканской газете «ТВР-Панорама». Конкурс продлится до 27 февраля 2026 года. Подробности по тел. 53-13-13.

