Появились подробности крушения истребителя в Карелии

Экстренные службы направлены к месту авиакатастрофы в Прионежском районе.

По сообщению РИА Новости, истребитель Су-30, ранее в СМИ сообщалось о Су-27, упал во время учебно-тренировочного полета, боекомплекта на борту не было. Катастрофа произошла около 19:00. Самолет разбился в лесном массиве.

Два члена экипажа погибли. Глава Карелии Артур Парфенчиков подтвердил эту информацию.

На месте крушения находится председатель республиканского комитета по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения Олег Поляков.

«При крушении самолета погибли два члена экипажа. Самолет выполнял учебно-тренировочный полет. Никто из жителей не пострадал – самолет упал в лесной массив вне населенных пунктов»,

- заявил губернатор республики.

Причину крушения устанавливают.