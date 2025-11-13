Появились подробности крушения истребителя в Карелии
Экстренные службы направлены к месту авиакатастрофы в Прионежском районе.
По сообщению РИА Новости, истребитель Су-30, ранее в СМИ сообщалось о Су-27, упал во время учебно-тренировочного полета, боекомплекта на борту не было. Катастрофа произошла около 19:00. Самолет разбился в лесном массиве.
Два члена экипажа погибли. Глава Карелии Артур Парфенчиков подтвердил эту информацию.
На месте крушения находится председатель республиканского комитета по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения Олег Поляков.
«При крушении самолета погибли два члена экипажа. Самолет выполнял учебно-тренировочный полет. Никто из жителей не пострадал – самолет упал в лесной массив вне населенных пунктов»,
- заявил губернатор республики.
Причину крушения устанавливают.