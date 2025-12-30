Четыре трупа нашли на пепелище частного дома в российском городе

В городе Минусинск в ночь на 30 декабря произошел страшный пожар в жилом доме, который унес жизни четырех человек. Об этом сообщает управление МЧС по Красноярскому краю.

По данным источника, частный жилой дом выгорел на площади 81 квадратный метр. На пепелище были найдены тела трех мужчин и одной женщины. На месте работает следственно-оперативная группа, личности жертв пожара устанавливаются.

На тушение огня у специалистов ушло четыре часа. Обстоятельства трагедии изучают сотрудники компетентных органов.

