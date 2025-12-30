Учитель из России случайно убил местного жителя в Таиланде

Российский учитель по неосторожности убил местного жителя во время отпуска в Таиланде, сообщает Ura.ru со ссылкой на Telegram-каналы.

Дорожный инцидент произошел в городе Канчанабури и попал на видео. Россиянин при обгоне задел скутер тайца, которого выбросило на встречную полосу под колеса пикапа. Скутерист погиб на месте.

По информации источника, у россиянина не было водительских прав. Именно поэтому дело квалифицировали по более тяжелой статье, которая предполагает до 10 лет тюрьмы.

По данным источников, россиянину и его спутнице намекнули, что можно урегулировать ситуацию через выплату компенсаций и штрафов. Сумма составила 1,35 млн бат, это около 3,3 млн рублей.

После выплаты денег уголовное дело закрыли, а турист избежал тюремного заключения.