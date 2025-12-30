Стало известно, сколько пассажиров встретят Новый год в поездах

В новогоднюю ночь в России будет курсировать 562 пассажирских поезда, новый год в них встретят 86,5 тыс. человек, из которых более 15 тыс. - дети, сообщило ТАСС со ссылкой на главу Росжелдора Александра Сахарова.

По словам источника, все дети, встречающие Новый год в поездах, получат подарок.

