Женщину ищут по подозрению в хищении в Петрозаводске

Полиция Петрозаводска объявила в розыск женщину, попавшую в объектив камер наблюдения в одном из магазинов города. Ориентировка размещена на сайте МВД по РК.

По данным правоохранителей, этот человек может быть причастен к краже продуктов из торговой точки. Личность подозреваемой пока не установлена.

Всех, кто узнал женщину, просят звонить по телефону: 8-911-411-6596. Конфиденциальность гарантируется.

Ранее сообщалось о том, что житель Карелии был запуган уголовным делом и отдал деньги аферистам.