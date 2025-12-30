30 декабря 2025, 13:12
Женщину ищут по подозрению в хищении в Петрозаводске
Стражи порядка карельской столицы просят горожан оказать им содействие
Фото: МВД по РК
Полиция Петрозаводска объявила в розыск женщину, попавшую в объектив камер наблюдения в одном из магазинов города. Ориентировка размещена на сайте МВД по РК.
По данным правоохранителей, этот человек может быть причастен к краже продуктов из торговой точки. Личность подозреваемой пока не установлена.
Всех, кто узнал женщину, просят звонить по телефону: 8-911-411-6596. Конфиденциальность гарантируется.
