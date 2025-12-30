30 декабря 2025, 12:17
Мальчик подавился блином и умер в российском регионе
В Свердловской области выясняются обстоятельства смерти 12-летнего ребенка
Фото: «Петрозаводск говорит»
В Свердловской области 12-летний ребенок подавился блином и скончался. Об этом сообщает «Лента.ру».
По данным источника, трагедия произошла в реабилитационном центре. За завтраком несовершеннолетний ел блин и подавился им. Спасти мальчика врачам не удалось. Другие подробности случившегося не приводятся.
