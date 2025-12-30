30 декабря 2025, 12:17
Россия

Мальчик подавился блином и умер в российском регионе

В Свердловской области выясняются обстоятельства смерти 12-летнего ребенка
Скорая помощь
Фото: «Петрозаводск говорит»

В Свердловской области 12-летний ребенок подавился блином и скончался. Об этом сообщает «Лента.ру».

По данным источника, трагедия произошла в реабилитационном центре. За завтраком несовершеннолетний ел блин и подавился им. Спасти мальчика врачам не удалось. Другие подробности случившегося не приводятся.

Ранее сообщалось о том, что девятилетний школьник разбился насмерть на ватрушке в российском регионе.

Обсудить
Метки: 
свердловская область
ребенок
смерть