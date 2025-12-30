30 декабря 2025, 11:52
Ребенок разбился насмерть на ватрушке в российском городе
Во Владимире выясняются обстоятельства гибели девятилетнего мальчика
Фото: СК по Владимирской области
Во Владимире девятилетний мальчик погиб во время катания на ватрушке. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.
По данным ведомства, трагедия произошла 28 декабря. Ребенок катался с друзьями в частном секторе. В какой-то момент он вылетел на ватрушке в овраг и получил серьезные травмы. В тот же день несовершеннолетний умер в больнице.
Следователи провели осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза. Опрашиваются свидетели, устанавливаются обстоятельства случившегося.
