Россияне с 2026 года в паспорте могут проставить шесть отметок

Шесть отметок можно будет проставить по желанию в российском паспорте с 1 января 2026 года, сообщает ТАСС со ссылкой на МВД России.

Уточняется, что вместо ИНН в паспорте можно будет указать новый идентификатор из Единого реестра населения, который присваивается каждому россиянину.

Также налоговые органы, МВД и его подразделения будут ставить соответствующие отметки при наличии информации. По желанию в органах ЗАГС, МВД или его территориальных органах можно внести сведения о регистрации и расторжении брака, а в МВД — информацию о детях до 14 лет и ранее выданных паспортах. Кроме того, в МВД и МФЦ можно будет отметить действительные заграничные удостоверения личности.

В медицинских учреждениях государственной системы здравоохранения можно будет внести в паспорт данные о группе крови и резус-факторе.