30 декабря 2025, 12:35
Пассажирам одного из автобусов придется платить больше с января
Изменится стоимость проезда между Петрозаводском и Калевалой
Фото: «Петрозаводск говорит»
В ГУП РК «Карелавтотранс» предупредили об изменении стоимости проезда на одном из автобусов. Соответствующее объявление появилось в паблике учреждения.
По данным источника, с 4 января билет на автобус Петрозаводск-Калевала экспресс будет стоить 3000 рублей. Отмечается, что на этом маршруте работает частный перевозчик, он и поднимает цены.
