Пассажирам одного из автобусов придется платить больше с января

В ГУП РК «Карелавтотранс» предупредили об изменении стоимости проезда на одном из автобусов. Соответствующее объявление появилось в паблике учреждения.

По данным источника, с 4 января билет на автобус Петрозаводск-Калевала экспресс будет стоить 3000 рублей. Отмечается, что на этом маршруте работает частный перевозчик, он и поднимает цены.

Ранее сообщалось о том, что стартовала продажа билетов на самолет из Петрозаводска в Минск.