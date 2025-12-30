30 декабря 2025, 12:35
Общество

Пассажирам одного из автобусов придется платить больше с января

Изменится стоимость проезда между Петрозаводском и Калевалой
Салон автобуса
Фото: «Петрозаводск говорит»

В ГУП РК «Карелавтотранс» предупредили об изменении стоимости проезда на одном из автобусов. Соответствующее объявление появилось в паблике учреждения.

По данным источника, с 4 января билет на автобус Петрозаводск-Калевала экспресс будет стоить 3000 рублей. Отмечается, что на этом маршруте работает частный перевозчик, он и поднимает цены.

