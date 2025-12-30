30 декабря 2025, 14:11
Сокращение новогодних праздников оценили в Госдуме
В Государственной Думе не увидели предпосылок к сокращению длинных новогодних каникул
Фото: «Петрозаводск говорит»
Люди привыкли к продолжительным новогодним каникулам, поэтому серьезных предпосылок для их сокращения нет. Об этом рассказал депутат Госдумы Ярослав Нилов, его слова приводит РИА Новости.
Парламентарий отметил, что разговоры о сокращении новогодних праздников идут уже много лет. В то же время он уверен, что россиянам нравится долго отдыхать в начале января, поэтому никаких изменений не предвидится.
Нилов также добавил, что 31 декабря необходимо закрепить как выходной день в Трудовом кодексе.
Напомним, на этот раз новогодние каникулы будут самыми длинными за последние годы. Они продлятся с 31 декабря по 11 января.
Ранее россиян предупредили, что за шум в новогоднюю ночь можно будет получить штраф.