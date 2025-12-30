Сокращение новогодних праздников оценили в Госдуме

Люди привыкли к продолжительным новогодним каникулам, поэтому серьезных предпосылок для их сокращения нет. Об этом рассказал депутат Госдумы Ярослав Нилов, его слова приводит РИА Новости.

Парламентарий отметил, что разговоры о сокращении новогодних праздников идут уже много лет. В то же время он уверен, что россиянам нравится долго отдыхать в начале января, поэтому никаких изменений не предвидится.

Нилов также добавил, что 31 декабря необходимо закрепить как выходной день в Трудовом кодексе.

Напомним, на этот раз новогодние каникулы будут самыми длинными за последние годы. Они продлятся с 31 декабря по 11 января.

Ранее россиян предупредили, что за шум в новогоднюю ночь можно будет получить штраф.