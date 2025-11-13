13 ноября 2025, 21:51
Происшествия

Глава Карелии выразил соболезнования родным погибших летчиков

При крушении истребителя Су-30 погибли двое военнослужащих 159 авиационного истребительного полка
фото из телеграм-канала Олега Полякова

Истребитель Су-30 разбился вечером 13 ноября во время тренировочного полета в Карелии. Два члена экипажа погибли. Глава Карелии выразил соболезнования и обещал оказать родным погибших помощь.

«Погибшие летчики - это наши ребята, военнослужащие 159 авиационного истребительного полка, - сообщил Артур Парфенчиков. - Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших. Окажем им необходимую помощь».

Председатель карельского комитета по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения Олег Поляков опубликовал первые кадры – на них экстренные службы.

оперативные службы

На месте авиакатастрофы работают около 40 человек и 10 единиц техники. Причины трагедии устанавливают.

