Глава Карелии выразил соболезнования родным погибших летчиков

Истребитель Су-30 разбился вечером 13 ноября во время тренировочного полета в Карелии. Два члена экипажа погибли. Глава Карелии выразил соболезнования и обещал оказать родным погибших помощь.

«Погибшие летчики - это наши ребята, военнослужащие 159 авиационного истребительного полка, - сообщил Артур Парфенчиков. - Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших. Окажем им необходимую помощь».

Председатель карельского комитета по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения Олег Поляков опубликовал первые кадры – на них экстренные службы.

На месте авиакатастрофы работают около 40 человек и 10 единиц техники. Причины трагедии устанавливают.