Житель Карелии осужден за порнографию с детьми

В Кондопожском районе осужден 35-летний мужчина. Он признан виновным в совершении преступлений в отношении половой неприкосновенности детей, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

По данным ведомства, мужчина неоднократно вступал в переписки с несовершеннолетними, осществляя циничные беседы на сексуальные темы. Он отправлял детям фотографии порнографического содержания.

Также мужчина изготовил и хранил у себя материалы с порнографическим изображением несовершеннолетней, а затем и поделился этим с другими.

Горожанин признал вину. Ему назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

