14 ноября 2025, 20:00
Житель Карелии осужден за порнографию с детьми
В Кондопожском районе местный житель признан виновным в совершении преступлений в отношении несовершеннолетних
Фото: freepik
В Кондопожском районе осужден 35-летний мужчина. Он признан виновным в совершении преступлений в отношении половой неприкосновенности детей, сообщает пресс-служба Следственного комитета.
По данным ведомства, мужчина неоднократно вступал в переписки с несовершеннолетними, осществляя циничные беседы на сексуальные темы. Он отправлял детям фотографии порнографического содержания.
Также мужчина изготовил и хранил у себя материалы с порнографическим изображением несовершеннолетней, а затем и поделился этим с другими.
Горожанин признал вину. Ему назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.
