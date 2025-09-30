До минус 5 градусов подморозит в среду в Карелии

Завтра, 1 октября, в Петрозаводске ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер западный слабый. Температура воздуха ночью 0, +2°С, днем +9,+11°С. Атмосферное давление будет мало меняться, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер западный слабый. Температура воздуха ночью 0,+5°С, местами до -5°С, днем +8,+13°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до +9, малооблачно.

В Сегеже до +10, малооблачно.

В Сортавале до +10, облачно.

Сохранится слабая геомагнитная буря.