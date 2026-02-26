Объявлен новый, хорошо известный, участник фестиваля «Воздух Карелии»

Летом на музыкальном фестивале в Песках выступит коллектив «Ангел НеБес». Нового участника объявили организаторы фестиваля «Воздух Карелии» (0+). С 2009 года музыканты регулярно выступают на фестивале в Карелии.

В июне музыканты отметят 20-летие. Зрители фестиваля в Петрозаводске первыми увидят часть специальной праздничной программы.

Также на фестивале выступят «АлисА», Radio Tapok, Гарик Сукачев, «Комната Культуры», «Вадим Самойлов I Агата Кристи», «Горшенев», «Линда», «Северный Флот», «Эпидемия», Plamenev, Polnalyubvi, Игорь Растеряев, «Операция Пластилин», «Спектакль Джо», «Бригадный Подряд», Stigmata, «Слот», Nagart, «Потомучто», «ДМЦ | Дороги Меняют Цвет», Distemper, «Монгол Шуудан», «Тролль Гнет Ель», «Торба-на-круче», Sellout, «Альянс», Helvegen, RammProject, «Наконечный», «Скворцы Степанова».

Фестиваль пройдет 11-14 июня в Петрозаводске на поле аэродрома «Пески».