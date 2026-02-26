26 февраля 2026, 08:06
Умер актер из «Бригады» и «Интернов»
Актер и режиссер Владимир Довжик скончался на 58 году жизни
фото freepik
В возрасте 57 лет скончался актер театра и кино Владимир Довжик, трагическое известие опубликовали в сообществе театра «Человек».
Артист играл в сериалах «Бригада», «Интерны» и «Склифосовский» и ряде других фильмов. На его счету роли более чем в 100 проектах.
Довжик родился в Москве, учился в Театральном институте имени Бориса Щукина, снимался с 1993 года, труппу московского театра «Человек» пополнил в 1998 году, выступив как актер и режиссер.