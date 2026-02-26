Подростка заподозрили в убийстве отца в бане в Ленобласти

Тело мужчины с раной на шее обнаружили в бане на дачном участке в поселке Кротово в Ленинградской области. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве. Подозрение в совершении жестокого преступления пало на 15-летнего сына убитого.

На дачу отец с сыном приехали из Петербурга, жили они вдвоем. Предполагается, что юноша ударил отца ножом в шею, мужчина скончался. После убийства подросток добрался до Северной столицы, где его задержали 25 февраля.

Мотив преступления еще устанавливают. Журналисты издания 47 news предположили, что конфликт между двумя родственниками мог вспыхнуть из-за того, что юноша не разделял взгляды отца на строгое воспитание. Следователи устанавливают обстоятельства случившегося. Журналисты также предположили, что убитый был генеральным директором охранной фирмы.

Ранее «Петрозаводск говорит» писал, что подростка заподозрили в убийстве спавшей матери в Архангельской области.