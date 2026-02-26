Монастырь в Карелии взял на себя расходы на похороны паломницы

Монастырь в Карелии взял на себя расходы на транспортировку тела погибшей паломницы на родную землю и ее похороны. Об этом сообщает издание «Республика».

Валаамский монастырь организовал доставку тела погибшей 36-летней Натальи Простаковой к родным в Екатеринбург. Монастырь также взял на себя расходы на транспортировку и похороны.

Тело погибшей молодой женщины доставят самолетом из Петербурга на Урал.

Паломница пропала на острове в начале февраля после утренней службы. В поисках пропавшей были задействованы 200 человек, квадрокоптеры и кинологи с собаками. 19 февраля женщину нашли погибшей. Пожилая мама погибшей в общении с журналистами говорила, что растеряна и не понимает, как привезти тело дочери.