Фракция «Единой России» в Петросовете поддержит новый генплан города

Вопрос о новом генеральном плане Петрозаводска рассмотрели сегодня на заседании фракции «Единой России» в Петрозаводском городском совете. В обсуждении приняли участие вице-премьер правительства Карелии по социальным вопросам, секретарь Петрозаводского местного отделения партии Лариса Подсадник и глава города Инна Колыхматова.

Как отметил, открывая заседание, руководитель фракции Павел Петров, проект генплана был рассмотрен на заседаниях всех постоянных комиссий горсовета, включая профильную, по управлению муниципальным имуществом и землепользованию.

Депутаты от «Единой России» активно участвовали в обсуждении и имели возможность задать все интересующие их вопросы представителям городской администрации.

Председатель Петросовета Надежда Дрейзис добавила, что вместе с руководством города состоялось и выездное совещание. Оно касалось сохранения и развития зеленых зон на конкретных городских территориях по поправкам, которые в проект генплана внесли горожане.

В целом в документ в ходе состоявшихся в прошлом году публичных слушаний поступило больше 40 инициатив, 30 них были учтены. Откорректированный проект прошел все необходимые согласования на региональном и федеральном уровнях, получив положительное заключение Минэкономразвития России.

Также проект генплана поддержала муниципальная Общественная палата Петрозаводска.

Документ готовился с участием горожан и для горожан, и будет рассматриваться с учетом поступивших от них предложений,

— подчеркнул Павел Петров.

Вице-спикер Петросовета Александр Ханцевич также призвал однопартийцев единой командой поддержать проект генплана.

Этот документ — итог большой совместной работы специалистов, экспертов, депутатского корпуса, неравнодушных петрозаводчан,

— сказал Александр Ханцевич.

Глава города Инна Колыхматова отметила, проект генплана синхронизирован с принятой в 2025 году стратегией социально-экономического развития Петрозаводска. А также, что еще более важно — с нацпроектами и госпрограммами, направленными на развитие образования и здравоохранения, культуры, спорта, транспорта.





Лариса Подсадник подчеркнула, что Генплан станет основой для выполнения задач, поставленных Президентом страны и руководством республики.

Генеральный план предусматривает очень много стратегически важных объектов, которые необходимы столице Карелии, добавила она.

Как уже сообщалось, это в том числе объекты социальной инфраструктуры. Например, новая школа в районе Талоярви, где смогут учиться и дети из Соломенного, три детских сада и две школы на Древлянке, дошкольные учреждения в Сайнаволоке, на Зареке и т. д., а также культурные, спортивные объекты. Среди них — бассейн на Кукковке, о строительстве которого давно просят жители это густонаселенного района.

Его коллега по депутатскому корпусу, председатель комиссии по экономике и финансам Ольга Никитина добавила, что в проекте генплана увеличено количество функциональных зон, где возможно предоставление участков под индивидуальное жилищное строительство — в том числе многодетным семьям, участникам СВО.

Как уже сообщалось, в целом в новом генплане площадь функциональной зоны озелененных территорий общего пользования будет составлять более 4 тыс. гектаров. Это в несколько раз превышает установленный законодательством норматив.

По итогам обсуждения члены фракции «Единой России» приняли решение поддержать новый генплан на сессии, которая состоится 27 февраля.