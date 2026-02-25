Работа троллейбусов осложнена в Петрозаводске из-за аварии

В Петрозаводске возникли сложности в работе ряда троллейбусов. Об этом сообщает МУП «Городской транспорт».

По данным источника, в 15:20 на нижнем Чапаевском кольце случилось ДТП. Проезд там оказался затруднен, скопилось большое количество транспортных средств. Из-за этого возможны задержки в движении троллейбусных маршрутов №1, 7 и 8.

На предприятии принесли извинения пассажирам за временные неудобства.

