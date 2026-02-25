Уволенному из-за собаки курьеру «Додо Пиццы» предложили вернуться
Основатель сети «Додо Пицца» Федор Овчинников лично извинился перед сотрудником, лишившимся работы из-за помощи бездомному животному в Челябинске. Молодому человеку предложили вернуться и занять новую должность, сообщает деловая газета «Взгляд» со ссылкой на Ura.ru.
Курьеру предложили заняться зоозащитными программами. Кроме того, теперь вся сеть будет регулярно помогать приютам для животных.
Поменялась и политика компании.
«Мы приняли решение – сделаем все наши пиццерии в России pet-friendly – местом, где рады гостям с домашними питомцами»,
– цитирует сообщение организации источник.
Собаку Додобоню передали в приют, а все расходы на ее содержание бизнес взял на себя. В компании вновь призвали прекратить травлю управляющей пиццерии, которая была вынуждена уехать из города.