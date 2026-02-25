25 февраля 2026, 16:26
Юные карельские боксеры завоевали 10 медалей в Великом Новгороде

Спортсмены из Костомукши привезли из Великого Новгорода медали разного достоинства
Юные боксеры из Костомукши завоевали 10 медалей разного достоинства на турнире, посвящённом памяти Бориса Егорова, в Великом Новгороде, сообщили в паблике школы бокса Костомукши.

Наши земляки завоевали три «золота», три «серебра» и четыре «бронзы». Соперниками карельских спортсменов стали представители Санкт-Петербурга, Новгородской, Тверской и Ленинградской областей, а также воспитанники других карельских школ бокса.

Ранее сообщалось о приобретении нового оборудования для спортивной школы №5 Петрозаводска.

