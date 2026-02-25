Ребенок погиб из-за наледи в российском регионе

На Камчатке ребенок погиб под колесами автомобиля из-за наледи на дороге. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Солодов в своем Telegram-канале.

По словам чиновника, трагедия произошла 25 февраля в Петропавловске-Камчатском. Солодов принес соболезнования родственникам погибшего и пообещал, что все виновные понесут наказание.

«Причины нам всем понятны. Это гололед, безобразное содержание проезда и несвоевременная уборка снега. И я обязательно прослежу, чтобы все виновные в этом, начиная с подрядчика, конкретных должностных лиц администрации города, водитель, понесли заслуженные наказания и ответственность, ответственность в том числе и перед законом», - сказал губернатор.

