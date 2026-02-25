Петрозаводчанка освоила редкую профессию и лечит людей звуками

Петрозаводчанка Наталья Устинова прошла обучение в специальном центре, заказала у мастера из Ярославля плоские колокола и стала первым в Карелии билотерапевтом. Она всегда мечтала работать звукотерапевтом и помогать людям. Билотерапия — безмедикаментозный метод коррекции отклонений в состоянии здоровья. Он основан на воздействии звуков и вибраций, исходящих от бил (плоских колоколов).

У билотерапии нет противопоказаний и ограничений по возрасту. Звуковые сеансы могут посещать даже люди с тотальной глухотой.

Колокольня Наталья мобильная, она переносит ее в сумке, поэтому проводить сеансы может даже под открытым небом. Нашей съемочной группе звукотерапевт рассказала, что планирует заказать еще и другие колокола.

Наталья Устинова еще и благотворитель. Часть средств от сеансов она перечисляет общественной организации для людей с инвалидностью «Особая семья». Также проводит и бесплатные групповые сеансы для членов этой организации.

Мы побывали в гостях у билотерапевта. Все подробности увидите в нашем сюжете, но главное – услышите те самые плоские колокола.