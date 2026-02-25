Деньги обманутого жителя Петрозаводска ушли в Сочи

Пожилому жителю Петрозаводска вернут деньги, украденные мошенниками. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Карелии.

По данным источника, в марте 2025 года мужчина собирался купить автозапчасти в интернет-магазине. Общаясь якобы с менеджером, он перевел на продиктованный счет 87 тысяч рублей, но никаких запчастей не получил. Продавец перестал выходить на связь.

Было установлено, что деньги ушли на счет, принадлежащий жительнице Сочи. Прокуратура направила в Адлерский районный суд Сочи заявление о взыскании денег с женщины. Суд встал на сторону надзорного органа. Исполнение судебного акта находится на контроле прокуратуры.

