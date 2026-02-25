25 февраля 2026, 16:19
Деньги обманутого жителя Петрозаводска ушли в Сочи
Пенсионеру из карельской столицы вернут украденные 87 тысяч рублей
Фото: «Петрозаводск говорит»
Пожилому жителю Петрозаводска вернут деньги, украденные мошенниками. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Карелии.
По данным источника, в марте 2025 года мужчина собирался купить автозапчасти в интернет-магазине. Общаясь якобы с менеджером, он перевел на продиктованный счет 87 тысяч рублей, но никаких запчастей не получил. Продавец перестал выходить на связь.
Было установлено, что деньги ушли на счет, принадлежащий жительнице Сочи. Прокуратура направила в Адлерский районный суд Сочи заявление о взыскании денег с женщины. Суд встал на сторону надзорного органа. Исполнение судебного акта находится на контроле прокуратуры.
Ранее сообщалось о том, что владелец придорожного кафе в Карелии приторговывал опасной стеклоомывайкой.