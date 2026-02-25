Из-за аварии со скорой движение в центре города оказалось затруднено

Автомобиль скорой помощи попал в ДТП на нижнем чапаевском кольце в Петрозаводске. Дорожный инцидент случился днем 25 февраля.

Автомобиль экстренной службы двигался со стороны площади Гагарина по Шотмана с включенными проблесковыми маячками.

Один из автомобилей, двигавшихся по кольцу в сторону Чапаева, вероятно, не пропустил карету скорой помощи, произошло столкновение. Из-за аварии движение оказалось затруднено, а в вечерний час-пик образовались серьезные пробки.

Как мы писали ранее, аварии отразилась на движение троллейбусов.

Ранее «Петрозаводск говорит» писал о жестком ДТП на перекрестке гоголя-Красноармейская с участием автомобиля скорой помощи.