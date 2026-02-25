25 февраля 2026, 20:02
Из-за аварии со скорой движение в центре города оказалось затруднено
Днем на нижнем чапаевском кольце в Петрозаводске произошла авария с участием кареты скорой помощи
иллюстративное фото «Петрозаводск говорит»
Автомобиль скорой помощи попал в ДТП на нижнем чапаевском кольце в Петрозаводске. Дорожный инцидент случился днем 25 февраля.
Автомобиль экстренной службы двигался со стороны площади Гагарина по Шотмана с включенными проблесковыми маячками.
Один из автомобилей, двигавшихся по кольцу в сторону Чапаева, вероятно, не пропустил карету скорой помощи, произошло столкновение. Из-за аварии движение оказалось затруднено, а в вечерний час-пик образовались серьезные пробки.
Как мы писали ранее, аварии отразилась на движение троллейбусов.
