Элиссан Шандалович прокомментировал отчет Правительства перед Госдумой

Элиссан Шандалович отметил, что отчет Михаила Мишустина охватил все ключевые сферы жизни страны: экономику, социальную политику, поддержку семей, развитие регионов и инфраструктуры.

По словам парламентария, отчет дает ответ на вопрос, по какой траектории движется Россия в условиях санкционного давления. Ответ очевиден: по траектории роста, народосбережения и укрепления суверенитета.

В условиях невероятных вызовов и ограничений фиксируются положительные тенденции в экономике, расширяются меры поддержки граждан, укрепляются обороноспособность, промышленность, сельское хозяйство, социальная сфера, кадровый потенциал и многие другие направления. Всё это — результат слаженной работы всех ветвей власти,

— сказал Председатель Законодательного Собрания.

Особое внимание в отчете, по мнению парламентария, было уделено здравоохранению и повышению доступности медпомощи в регионах. Как отметил Михаил Мишустин, Россия увеличила выпуск лекарств на 15,5%, а медицинских изделий — на 10%. Высокотехнологичная медицина становится доступнее: более 3 тысяч объектов первичного звена здравоохранения отремонтированы и построены в регионах. По словам Элиссана Шандаловича, в 2025 году в Карелии возведены 9 новых фельдшерско-акушерских пунктов и 8 врачебных амбулаторий, в Петрозаводске построена поликлиника на Кукковке, в медучреждения поступило более 200 единиц современного оборудования.

Председатель Правительства России также отметил, что поддержка участников СВО и их семей остается важнейшим приоритетом и напомнил о действующих механизмах помощи: комплексной реабилитации, внеочередном лечении, возможностях для открытия бизнеса через соцконтракт. Расширение помощи участникам СВО и их близким будет продолжено как на федеральном, так и не региональном уровнях.

Элиссан Шандалович отметил, что задачи, озвученные Михаилом Мишустиным на предстоящий период — сбережение и преумножение народа, рост экономики и доходов граждан, увеличение экспорта высокотехнологичной продукции, повышение производительности труда, обеспечение технологического обновления — отвечают запросам жителей и созвучны целям, которые поставил Президент России Владимир Владимирович Путин.