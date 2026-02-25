Жителя Карелии оштрафовали за размещение экстремистских материалов

В Сортавальском городском суде рассмотрено дело о размещении экстремистских материалов. Виновным признан местный житель. Об этом сообщается в VK-паблике судебной инстанции.

По данным источника, сортавалец с 2011 по 2013 годы и в мае 2022 года разместил на своей странице в социальной сети видеозапись и изображение с демонстрацией нацистской атрибутики и символики, запрещенных законом. Контент был доступен до февраля 2026 года.

Суд признал мужчину виновным в совершении административного правонарушения и назначил ему штраф в размере тысячи рублей.

