25 февраля 2026, 17:16
Жителя Карелии оштрафовали за размещение экстремистских материалов
Сортавальца оштрафовали за незаконный контент
Фото: freepik
В Сортавальском городском суде рассмотрено дело о размещении экстремистских материалов. Виновным признан местный житель. Об этом сообщается в VK-паблике судебной инстанции.
По данным источника, сортавалец с 2011 по 2013 годы и в мае 2022 года разместил на своей странице в социальной сети видеозапись и изображение с демонстрацией нацистской атрибутики и символики, запрещенных законом. Контент был доступен до февраля 2026 года.
Суд признал мужчину виновным в совершении административного правонарушения и назначил ему штраф в размере тысячи рублей.
