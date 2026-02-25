62-летний мужчина погиб при столкновении двух автомобилей «Рено»

Вечером 25 февраля на подъезде к Петрозаводску произошла авария со смертельным исходом. Один человек в больнице.

ДТП произошло в 18:45 в Прионежском районе на 127 км дороги А-215 «Подъезд к г.Петрозаводск».

В МВД сообщили, что столкнулись два автомобиля «Рено». По предварительным данным, 62-летний водитель автомобиля Renault Logan выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Renault Megan.

Водитель Renault Logan скончался на месте аварии до приезда скорой помощи. Второй водитель, 1985 года рождения, получил травмы. Его доставили в больницу. Госавтоинспекция проводит проверку, обстоятельства трагического дорожного инцидента еще устанавливают.