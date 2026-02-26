Поговорить о проблемах почтовой связи в поселке Карелии не получилось

В отдаленном поселке Пряжинского района «умирает» почта. Ликвидация почтового отделения в Кинелахте подорвала социальную защищенность местных жителей. Люди начали бить тревогу. Руководство компании «Почта Росссии» сделало вид, что их чаяния услышало В Петрозаводском почтамте начались некие движения по поиску решений, которые должны помочь кинелахтинцам. По крайней мере, встреча местного депутата Михаила Копполева с руководством почтамта была назначена на 24 февраля. ..

Однако конструктивного диалога не получилось: представители почтовой службы проигнорировали встречу, оставив жителей поселка и депутата в недоумении.

«В администрацию Пряжинского национального района приглашали представителей почты по нашей проблеме. Зря прождали, никто не приехал, администрация собирается обращаться к депутатам ЗС РК», — с сожалением констатировал Михаил Коппалев.

Как признался депутат, игнорирование представителями «Почты России» встречи с потребителями их услуг оставил горький привкус. Некую надежду вселяет то, что «почтовая тема» актуальна не только для жителей Кинелахты, даже Госдума озаботилась этой проблемой. Так, ее спикер Вячеслав Володин во время традиционного отчета правительства перед депутатами заявил, что правительство должно взять под контроль ситуацию в «Почте России», не допустить коллапса этой структуры.