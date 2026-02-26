Младенец, который запомнился миру, мог бы родиться в Петрозаводске

В 3 часа 16 минут по московскому времени ровно 20 лет назад на свет появился 6,5-миллиардный житель Земли. Об этом сообщили ученые международного центра Бюро переписи населения. Они утверждали, что юбилейный младенец скорей всего родился в одной из азиатских стран, где традиционно высок уровень рождаемости. Но теоретически это могло произойти в любой точке Земного шара. Почему бы не в Петрозаводске?

Прошлый рекорд в 6 миллиардов человек был преодолен в июне 1999 года. Каждую секунду в те времена в мире появлялись трое новорожденных. Считалось, что через 7 лет (то есть к 2013 году) нашу планету будут населять уже 7 миллиардов землян. Россия в 2006 году входила в десятку самых густонаселенных стран мира. Но согласно переписи, население в нашей стране постепенно уменьшалось. В 2005 году оно сократилось на 680 тысяч человек. На тот момент в Петрозаводске было два родильных дома – и в них в прошедшие знаковые сутки на свет появились девять малышей.

По данным на 2025 год население Земли уже составляет больше 8 миллиардов человек.

Телекомпания «Ника», чьим архивом мы пользуемся при подготовке этой рубрики, отметила в 2006 году свой 15-летний юбилей. Торжество устроили в театре. Поздравить с праздником пришли первые лица города и республики, партнеры и друзья.

Гости съезжались задолго до начала вечера – каждый хотел лично поздравить виновника торжества, создателя и руководителя телекомпании Андрея Мазуровского, который был еще и меценатом. Поэтому на таком торжестве всегда не было отбоя от желающих выступить – актеры театров, танцевальные коллективы – концерт прошел «на ура». И конечно, в программе концерта было место, чтобы вспомнить знаковые этапы в жизни телекомпании, которая выросла с небольшой группы энтузиастов до многочисленной и многопрофильного предприятия. В том числе вспомнили про 19 августа 1991 года, когда во всех телевизорах страны было «Лебединое озеро», а маленькая карельская телекомпания «Ника» транслировала CNN, то есть показывала то, что происходило в Москве в режиме реального времени.

К 2006 году «Ника» выросла в большой медиа-холдинг, включающего в себя 20 каналов кабельного телевидения, эфирный канал «Ника Плюс», а также «Наше радио», рекламное агентство «Промо», две газеты – «Петрозаводск» и «ТВР-Панорама». Лучшим сотрудникам в тот вечер были вручены почетные грамоты и благодарственные письма. Звание заслуженного работника культуры было присвоено заместителю генерального директора Владимиру Базегскому. 15 лет – много или мало – сотрудники не считали, они продолжали «смотреть на мир под знаком плюс», это был их лозунг. Как подтверждение их намерений оставаться яркими и интересными зрителю на площади Кирова в этот праздничный вечер вспыхнули огни фейерверка.

В тот праздничный вечер были и те, кто работал. Журналисты, как всегда, снимали репортаж о своем юбилеи. Шесть раз в неделю выходили на экраны Карелии программы, которые создавались в информационном отделе телекомпании «Ника». Очередная страница проекта «Фотоальбом», приуроченного к 15-летию «Ники», была посвящена журналистам, тем самым людям, которые рассказывали о самых важных событиях. Координатор отдела Елена Максимова рассказала обо всех. Она была за хозяйку, за маму, за главного помощника для всех журналистов. Голос Елены зрители слышали первым, когда звонили в редакцию. Ее голос узнавали все пресс-службы. С нее начиналась новость, тема, она участвовала в том, что в итоге видели на экране зрители. Все остальные – журналисты, ведущие, операторы, монтажеры, водители – были в ее руках. Управлялась она ими лихо, но сотрудники ее любили. И сама Елена умела найти общий язык с каждым. И для каждого она нашла много добрых слов – рассказала и про стажеров, которые часто сменяли друг друга, рассказала и про «корифеев», подмечая как сильные, так и слабые стороны. В этом «Фотоальбоме», который завершил проект, посвященный 15-летию телекомпании, вы можете познакомиться со всеми, кто тогда работал в отделе.

