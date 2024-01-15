Счастья в двойном размере! Повезло военному из Петрозаводска

В начале двухтысячных из года в год в Петрозаводске стала значительно расти рождаемость. Ежедневно в роддоме №1 им.Гуткина появлялись на свет от пяти до восьми младенцев. В канун православного Рождества у петрозаводчан Анны и Геннадия Ригиных родилась двойня.

Два одеяла, две шапочки, двое ползунков – все в двойном объеме. В середине января малышей Ригиных с мамой выписывали из роддома.

«В нашем родильном доме в прошлом году родилось восемь двоен, - сообщила Валентина Барымова, заведующая детским отделением. – В предыдущие годы двойни рождались значительно чаще, 17-20 в год».

Счастливый отец семейства Геннадий Ригин был военнослужащим. Поначалу он немного растерялся, но немного погодя смело начал помогать одевать своих малышей. Первым – сына. Он и на свет появился первым. Затем и дочка. Молодая мама Анна рассказала, что в ее семье были двойняшки, тоже мальчик и девочка. Имена своим первенцам родители пока не придумали, хотели лучше присмотреться к детям: «Пусть у них будут какие-то особенные имена, не как у родственников», - пожелала мама Анна. Насчет следующего похода в роддом, к примеру, за тройней, папа Геннадий сказал: «Пока нет! Пока даже думать об этом не можем». И это было правдой, в те годы у военнослужащих было очень много бытовых проблем.

В 2003 году в Петрозаводске на свет появилось три тысячи детей. И это было на двести малышей больше, чем в 2002. А вот строительства новых детских садов в городе замечено не было (и мы знаем, к чему это привело – в середине нулевых начались дикие очереди). А вот легко ли было в 2004 году устроить своего ребенка в детский сад? В этом вопросе решили разобраться журналисты телеканала «Ника Плюс», архивом которого мы пользуемся при подготовке нашей рубрики.

В то время в очереди в детский сад в мэрии зарегистрировались 4600 малышей. Отметим, что в очереди были записаны и те, кто достиг дошкольного возраста, и те, кому предстоял поход в детсад года через два. Сыну Галины было всего лишь пять месяцев, но заботливая мама уже пришла в мэрию встать в очередь: «Проблем больших тут нет. Я пришла, спокойно записалась. И раньше двух лет я все равно не рассчитывала ребенка в садик отдавать».

Не возникало особых проблем и у тех, у кого ребенку больше трех лет. В группах этого возраста пока недостатка не было. Сложности возникали, если мама решала отдать ребенка в садик раньше.

«У меня ребенку будет 2,3 скоро, и я все сижу дома, и до пяти лет, наверное, так и буду сидеть! Не могу до детского садика достучаться. В детский сад прихожу – отправляют в мэрию. Сюда прихожу – отправляют туда».

Чтобы устроить ребенка в детсад без нервотрепки, специалисты Управления образования города советовали встать на учет как можно раньше. «Удобно, когда родители регистрируют ребенка в ЗАГСе, могут и к нам подойти. И мы будем знать. Мы ведь опрашиваем – в каком году вы планируете привести ребенка в детский сад», - сообщила Мария Брейнер, ведущий специалист Управления.

В 2004 году в Петрозаводске собирались открыть 12 дополнительных групп. Также можно было устроить ребенка в альтернативные группы. Но на это были нужны особые возможности: «Это группы с малой наполняемостью, где немного детей, но повышенная родительская плата. Есть несколько групп кратковременного пребывания на три-четыре часа. Адаптивные группы. Эти услуги мы будем расширять». Также записаться на место в детском саду можно было, просто позвонив в мэрию.

Таким было 15 января ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2004 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности. // фото unsplash.com/ Aditya Romansa