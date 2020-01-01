Неспящие в Петрозаводске: врачи принимали роды всю новогоднюю ночь

В Петрозаводске отмечен скачок рождаемости! Это произошло ровно 20 лет назад в новогоднюю ночь. Только в знаменитом роддоме №1 в ночь с 31 декабря на 1 января родилось пять мальчиков. То, что по статистике «на 10 девчонок приходится всего лишь 9 ребят», мы знаем давно — из песни слов не выкинешь.

Однако, такая несправедливость девчонкам, родившимся в 2000 году, похоже, не грозит. В родильном доме имени Гуткина 2000-ый год начался с появления пяти новорожденных, и все — мальчики. Главный врач роддома Л.В.Афанасьева рассказала: «По гороскопу считается, что мальчики, которые родились в Год дракона, они должны приносить счастье. Не только сами себе, но и обществу».

Пока же первыми, кого осчастливили эти младенцы, стали, конечно же, их родители. О том, что счастье уже совсем близко, первая мама почувствовала, видимо, под бой курантов. А роды произошли в 0 часов 3 минуты. Потом с периодичностью в два-три часа на свет являлись крепкие малыши, продолжительным криком извещавшие мир о своем рождении. Кому было не до веселья на этом празднике жизни, так это врачам родильного дома. Новогодняя ночь для них такая же, как тысячи других ночей и дней. А рождение ребенка — прежде всего большая ответственность, ведь это их работа. Кстати, они не против, чтобы в наступившем году работы у них прибавится. «Рождение ребенка — это извечно. Без этого просто жизнь невозможна. Мы очень надеемся и уверены в том, что в 2000 год вообще родов будет больше, чем в предыдущий. Мы это видим уже сейчас, по первым десяти дням этого года. Родов больше идет».

Сегодня этим «малышам», родившимся под бой курантов, исполняется по 20 лет, достойный юбилей! Поздравляем от души!

А все дети Карелии, кто постарше, в эти дни (то есть ровно 20 лет назад) получили просто сказочный подарок. В дни школьных каникул в Кондопоге в только что построенном Дворце искусств прошло праздничное представление для детей республики. Раз в году глава правительства Карелии Сергей Катанандов собирал детей на свою Елку. А спонсоры старались одарить подарками тех, кто не сможет получить их от своих родителей. Но кондопожане во главе с легендарным главой градообразующего предприятия Виталием Федермессером сделали огромный, общий подарок, который по сей день радует жителей и гостей республики. К Новому году для детей и взрослых был выстроен Дворец искусств, в котором и проходила в тот раз самая главная Елка Карелии. По мнению первых лиц, второго такого Дворца в России не было на тот момент, да и сейчас поискать. В праздники приняли участие 250 детей изо всех уголков нашего края. Их приезд стал возможен благодаря главам местного самоуправления и спонсорам — предприятиям республики.

Лучшие воспитанники детских домов и интернатов, а также те, кто добился небывалых успехов в учебе, были приглашены на торжество, где их поздравляли не только два сказочных персонажа в красных шубах — из Лапландии и России, но и самый главный «Дед мороз» Карелии, который и придумал для ребят ежегодное веселье. Сергей Катанандов приехавшим из других городов и районов детям рассказывал о гостеприимной Кондопоге: «Карелия — это большая республика, много людей живет в ней. И вот в этой нашей замечательной, любимой республике есть город Кондопога. И есть тут такое место, где кондопожане, работники комбината собираются, проводят свое время, решают свои вопросы. Я убежден — такого Дворца в России не сыщешь. Я хотел, чтобы вы его видели, чтобы вы побывали в этом Дворце, а когда вырастите — вспомните эту Елку, вспомните мои слова. Только своим трудом, только упорно работая над собой можно иметь такие дворцы».

После красочного театрализованного представления, в котором участвовали коллективы из Дворца творчества детей и юношества Петрозаводска, в фойе были организованы игры с хороводами, где принимали живейшее участие не только дети, но и члены правительства, а также другие взрослые, которые и устроили этот праздник.

Таким было января ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2000 году?

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