Качество журналистики в России снизилось, в Карелии – наоборот

13 января в России отмечают День печати. Несмотря на небольшую численность населения Карелии газетный рынок республики был весьма разнообразен. К 2004 году у нас начитывалось около тридцати различных печатных изданий.

Из большого разнообразия городских газет корреспондент телеканала «Ника Плюс» выбрал газету «Петрозаводск», которая издавалась в столице с 1991 года (и которая стала отправной точкой для того самого сайта, на котором вы сейчас читаете этот текст). Туда – в редакцию «между танком и банком» и направилась в гости съемочная группа. Несмотря на профессиональный праздник – День печати, работа там шла полным ходом.

На следующий день нужно было отправлять свежий номер в печать. Мало того, что в срок необходимо было успевать, так еще и нужно было заботиться, чтобы выпуск был по-настоящему интересным. Кто, как не журналисты городской газеты знали, что на самом деле интересует читателя!

«Наверное, это самые свежие городские новости, - ответила на этот вопрос Татьяна Демидова. – Городские проблемы. То, как мы живем. Чем занимаемся. Что любим!»

Игорь Нифанов приоткрыл тайны: «У нас в редакции это называется «колбасой». То есть самая нужная информация – о ценах, тарифах, законах – то, что нужно человеку каждый день». Редактор газеты «Петрозаводск» Вениамин Слепков сформулировал так: «Мы стараемся писать обо всех проблемах, которые существуют, чтобы человек, выходя на улицу, прочитав газету, он знал, что его ждет – какой троллейбус куда идет, как ему платить за электроэнергию, почему растут тарифы на газ. И так далее. Любые интересные вопросы»

У читателей был свой взгляд на то, какой должна быть газета. «Настоящая газета должна быть честная!», - сразу сказала женщина, покупающая прессу в ларьке «Союзпечати». В нем уже несколько лет работала Галина, которая знала точно, какие газеты и журналы чаще всего покупают петрозаводчане: «Наши местные покупают хорошо – «Комсомольскую правду», «Губернию», «ТВР», «Петрозаводск». Хорошо берут «Аргументы и факты», «Совершенно секретно». Молодежь развлекательные газеты берут».

Специалисты отмечали снижение качества российской журналистики. Чего нельзя было сказать про Карелию! У нас наблюдалась обратная тенденция. Об этом говорила Наталья Мешкова, которая в те годы была председателем Союза журналистов РК: «У нас поле качественной журналистики расширяется. Если мы сравним то, что было несколько лет назад, мы сейчас видим больше качественных изданий и тех, которые к этому стремятся. Это особенность нашей журналистики Карелии».

15 января журналистов поздравили с Днем печати, пригласив в ресторан «Северный». Там даже организовали выставку всех СМИ Карелии, а также вручили награды тем, кто победил в ежегодном конкурсе журналистских работ.

Каждый год, начиная с 2000-го, в Петрозаводске увеличивалось число молодых пар, решивших зарегистрировать свои отношения. И число это росло примерно на сто пар в год. Красивая цифра – в 2003 году их стало 2222!

Приятно отметить, что свой вклад в это благое дело внес и оператор «Ники Плюс», архивом которой мы пользуемся при подготовки этой рубрики. Игорь Истратьев обычно в ЗАГС заходил по долгу службы с камерой, и вот – зашел с невестой, решив поменять плюсы холостяцкой жизни на тепло домашнего очага.

Приятно во Дворце бракосочетаний было узнать и о другой статистике – петрозаводчане в 2003 году стали меньше разводиться. И это несмотря на паспортную реформу.

«Большое количество расторжений браков у нас связано как раз с тем, что люди меняли документы. Нужно было до 31 декабря получить новый паспорт. А некоторые ходили с решением суда (о разводе) даже 60-70-х годов. У людей не было необходимости оформлять расторжение, и они делали это накануне обмена документов, заодно», - заявила Анна Клемюк, начальник отделения ЗАГС Петрозаводска.

В общем, без работы в 2003 году сотрудники ЗАГСа не сидели. 2004 год тоже обещал быть богатым на свадьбы. Если кто-то собирался пожениться, к примеру, в феврале – то планы приходилось менять, уже весь февраль был занят. Даже в самые холодные январские дни были желающие праздновать свадьбы – до 12 пар в день. Но только не 13-го числа! В эти дни обычно большой зал торжеств пустовал. Тихо было во Дворце бракосочетаний и во время церковного поста. Также и в мае, по традиции, мало кто хотел скреплять себя узами брака.

«На мой взгляд, май незаслуженно обижают. Есть тенденция, что майские браки, как правило, крепкие. Мы отслеживаем. Они очень редко распадаются», - подчеркнула Анна Клемюк. 2004 год был високосным. И его тоже традиционно многие опасались. Хотя если принимать во внимание все приметы, то времени жениться и вовсе не останется!

Таким было 13 января ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2004 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.