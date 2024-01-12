Руководитель стражей порядка Петрозаводска честно ответил на критику

Когда проходит год, принято подводить его итоги. Так делается во всех ведомствах. Не стало исключением ровно 20 лет назад и Управление внутренних дел Петрозаводска. Начальник УВД города Сергей Самсонов работой своих подчиненных остался доволен. Хотя он и считал, что наступило время, когда пришла пора говорить не о достижениях, а о недостатках.

Больше всего нареканий у руководителя УВД города было к батальону патрульной службы и к работе отдела по борьбе с экономическими преступлениями: «Здесь много негативных фактов и нерешенных вопросов. Это вопросы учета регистрационной дисциплины. Прокурорская проверка выявила много негативных фактов. Укрытие учета преступлений, фальсификация. Свою оценку по этой проблеме я уже давал. Она ясна как прокуратуре города, так и министерству внутренних дел Карелии».

В 2003 году петрозаводские сыщики раскрыли больше преступлений, чем в предыдущем на 0,2%. Изменилось уголовное законодательство, работать с подозреваемыми стало сложнее. Особое значение приобрела работа участковых инспекторов. Хорошо зная свой район, они могли и предотвратить преступление, и быстро найти преступника.

«Практически на сто процентов укомплектованы штаты участковых. Пришли к нам молодые выпускники из Архангельска, пока у них опыта немного, но я надеюсь, через год-два будут достойные милиционеры»,

- сказал Сергей Самсонов.

Было отмечено, что городская милиция собирается нещадно бороться с уличной преступностью и квартирными кражами. Но сами милиционеры советовали не надеяться только на них, а поставить квартиру на сигнализацию. Так будет меньше проблем и жителям, и сыщикам.

У автолюбителей и пешеходов Петрозаводска начались проблемы. Передвигаться по городу приходилось в темноте. А из 48 городских светофоров не работали 14 – больше, чем четверть! Государственное предприятие МВД РФ, которое отвечало за обслуживание светофоров в городе, сослалось на то, что им не хватает денег на лампочки и бензин.

Все 14 светофоров вышли из строя за выходные. В администрации города заверили, что «загореться» они должны уже на следующий день. Деньги на лампочки и бензин город уже перечислил. Осталось только, чтобы работники специализированного предприятия МВД РФ вкрутили эти лампочки. Пока же сотрудники ГИБДД просили автолюбителей быть внимательнее на дорогах. После каникул как раз начались занятия в школах города, а это значит, что дети утром, в темное время суток, вышли на улицы.

Бывает, что и в Петрозаводске случаются чудеса! На следующий день после того, как по «Нике» показали сюжет про светофоры, их починили! И чудо здесь даже не в том, что за одну ночь все неработающие светофоры заработали. Скорее, чудо в том, что власть пообещала – и в тот же момент сделала. Сколько вы знаете тому примеров? Если такие чудеса происходят по-прежнему в нашей петрозаводской жизни, пишите в комментариях! Будет приятно об этом узнать.

А в январе 2004 года сразу после выходных, когда четверть светофоров в городе потухло, в ситуацию вмешался мэр (тогда у нас на этой должности был Виктор Масляков). И работа по подключению была организована незамедлительно.

Специалисты трудились в две смены. И к тому моменту, когда съемочная группа вышла на улицу, чтобы заснять происходящие изменения, неподключенной оставалась лишь светофорная установка на площади Гагарина. Там один из светофоров был серьезно поврежден нетрезвым водителем в дни новогодних каникул.

Отсутствие нерегулируемых переходов доставляло неудобство прежде всего не автолюбителям, а пешеходам. «Очень плохо, - говорила женщина, которая вела за руку внука. – Я перехожу с ребенком, и не все пропускают!»

Молодая женщина была согласна: «Очень неудобно. Стоишь и ждешь, на свой страх и риск приходится перебегать. Это возмутительный факт». Стоит отметить, что тогда не был принят закон, обязывающий водителей пропускать пешеходов. По идее автовладельцы это должны были делать по правилам вежливости, а не по правилам дорожного движения.

Таким было 12 января ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2004 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.