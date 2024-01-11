Петрозаводчан ждали подросшие тарифы, которые никому не понравились

Перед Новым годом ровно двадцать лет назад муниципальное предприятие «Электросети» объявило о новых тарифах на электроэнергию. Впервые в истории Карелии были введены два тарифа. Один на «социально обоснованный норматив потребления энергии». А другой – на энергию, потребленную сверх этого норматива. Тарифы были разработаны еще в 1996 году, однако только в 2004 РЭК (Региональная энергетическая комиссия) решила ввести их в оборот. Вот с тех самых пор петрозаводчане и начали оплачивать «сверхнормы». Помните о таком нововведении? Конечно, тогда оно никому не понравилось.

Глава самоуправления Петрозаводска, которым в те годы был Виктор Масляков, в долгу не остался и жестко раскритиковал нововведение: «Мне не понятно, почему сегодня РЭК руководствуется документами 1996 года, - эмоционально говорил он. – Мы сейчас берем на себя инициативу, чтобы изменить этот социальный норматив. Да, произошло повышение цены на электроэнергию. Мы это видим. Киловатт/час стал дороже. И все! Давайте на этом остановимся. Раз такие правила РЭК нам определила, раз опять в Москву будут докладывать, что «мы опять самые первые, мы самые лучшие», значит, мы в течение этого месяца рассмотрим социальный норматив. Посмотрим статистику, сколько наши горожане расходуют. И сделаем такой норматив, который не будет ущемлять интересы наших горожан!»

31 декабря 2003 года в России завершилась паспортная реформа. В Петрозаводске она прошла довольно успешно, хотя поначалу и буксовала. Но большинство горожане успели обменять свои старые документы на паспорта нового образца. Но кое-кто остался с серпастыми и молоткастыми…

Чуть меньше 4% петрозаводчан остались без нового документа. Причем, только половина из них – по собственной нерасторопности. Остальные – это те, кто в тот момент проходил срочную службу в армии, находился в длительной командировке или в местах лишения свободы. Но вздохнуть спокойно работникам Паспортно-визовой службы было некогда. В паспорте нового образца не было возможности вклеивать фотографию по достижению определенного возраста. Так что всем, кому в том году исполнялось 20 или 45 лет, пришлось поменять паспорт еще раз! Таких петрозаводчан вместе с теми, кто должен был получить паспорт в 2004 году впервые, насчитывалось более 10 тысяч.

Студентам Петрозаводского государственного университета вручили стипендии имени Яакко Ругоева и Роберта Рождественского. Ребятам, чьи литературные работы оказались самыми талантливыми, кроме признания полагалась премия в размере 8250 рублей (это примерно, как две скромные зарплаты в те годы – прим.ред.).

Литературные произведения студентов войдут в Антологию, обещали на встрече в министерстве культуры РК. Ее к выпуску готовил университет. Причем, книжка должна была выйти в двух вариантах – подарочном и более демократичном, для своих. Издание продолжило традицию, начатую поэтом Сергеем Орловым. Его перу принадлежат следующие строки: «Его зарыли в шар земной, а был он лишь солдат…» В 1941 году Сергей Орлов поступил в Петрозаводский вуз. Почти сразу ушел на фронт.

Представителям поколения, которое хорошо помнило те времена, было особенно приятно поздравить новых студентов.

«Это чувство преемственности, передачи опыта более молодым, талантливым, мне особенно дорого. Хочется, чтобы эта традиция в университете сохранялась всегда», - говорил на встрече Марат Тарасов, поэт, возглавлявший в те годы «Карельский союз писателей», и лично знавший Роберта Рождественского.

Тогдашний студент филфака Дмитрий Голубев не ожидал, что стипендия достанется именно ему. В творчестве, считал Дмитрий, изобретать ничего не нужно. Почва для него – сама жизнь. Евгению Свайкину, также получившую именную стипендию, больше привлекала проза. Она призналась, что для нее стихи писать – гораздо сложнее. Несмотря на это на церемонии вручения стипендий она прочитала свое стихотворение, написанное на финском языке.

Таким было 11 января ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2004 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности. // фото «Петрозаводск говорит»