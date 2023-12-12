Юная петрозаводчанка почувствовала себя человеком, получив паспорт

12 декабря ровно 20 лет назад исполнилось десять лет ельцинской Конституции. Этот день был выходным. В преддверии этого праздника первые лица республики вручали паспорта 14-летним петрозаводчанам. Торжество решено было провести в подобающей обстановке. А что может быть более торжественного, чем зал правительства?

Так что при большом скоплении фотографов и телекамер ученики школы №9 получили паспорта граждан Российской Федерации. Глава Карелии Сергей Катанандов поздравил школьников с этим знаменательным событием в их жизни и доходчиво объяснил, какие права и обязанности появляются теперь у них. Прониклись важностью этого момента и сами школьники.

«Я являюсь полноценным членом Российской Федерации. У меня есть свои права уже. Это же не просто свидетельство о рождении. Я уже являюсь человеком!»

- так оценила событие школьница Анна Кабанова.

Кстати, органы заодно посоветовали всем тем, у кого еще не был получен паспорт нового образца (а тогда срок замены как раз подходил к концу, заменяли паспорта с советским гербом), поторопиться. Нужно было успеть до 31 декабря. В противном случае паспорт, конечно, можно было получить. Но уже совсем в другой обстановке, и заплатив предварительно штраф.

Кстати, вот какие мысли петрозаводчане высказывали спустя ровно год после того, как Конституция была принята. Ну что ж… жизнь была в те годы трудная, так что их негодование вполне объяснимо. Во всяком случае, праздником 12 декабря они не считали.

О Конституции в тот день шла речь и на заседании в Законодательном собрании Карелии, где обсуждали бюджет республики на будущий 2004 год.

Но, прежде чем рассмотреть проект бюджета, депутаты ЗС РК рассмотрели проект закона О внесении изменений и дополнений в Конституцию Карелии. О проекте бюджета особо не волновались. «Думаю, что проект бюджета во втором чтении должен быть принят, - сообщил председатель ЗС РК Николай Левин. – Хотя это будет непросто. Более ста поправок поступило. Свыше пятидесяти из них отклонено. По каждой поправке мы должны сегодня дать свое заключение. Это будет непросто».

Несмотря на длительность обсуждения по всем этим поправкам, бюджет во втором чтении был принят в тот же день. Кстати, председатель ЗС РК Николай Левин тогда как раз вернулся из Москвы, где участвовал в заседании Совета законодателей России, которое прошло под руководством Президента страны Владимира Путина. Заседание было посвящено 10-летию Конституции России.

«Я, самое главное, сделал вывод о том, что никаких изменений не должно вноситься в Конституцию Российской Федерации. Потенциал ее не исчерпан. Она предоставляет нам широкие возможности по развитию свободы слова, печати, личности, рыночной экономики», - заявил Николай Иванович. Кстати, в Москве на заседании Совета законодателей ему предоставили трибуну: «Я высказал ряд предложений по совершенствованию регионального законодательства, по дальнейшему развитию основ конституционного строя в РФ».

«Поверь в себя» - так назывался Второй городской конкурс для людей с ограниченными возможностями. Премии вручали в пяти номинациях. И Анна Яблокова стала победительницей в номинации «Торжество добра».

Анне тогда было 25 лет. Она успешно окончила школу, отучилась в Строительном техникуме, а затем в Гуманитарном университете. «На будущий год я хочу попробовать поступить на психологический факультет в университет, - сообщила девушка. – Хочу связать свою жизнь с этим. Потому что я чувствую, что психология – это мое».

Когда Анна была ребенком, она мечтала научиться танцевать. Потом у нее были другие мечты – найти хорошую работу. И она верила, что у нее это получится.

Таким было 12 декабря ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2003 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности. // фото «Петрозаводск говорит»