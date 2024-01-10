В Карелии производят взрывчатку в промышленных объемах. Легально

В архиве телеканала «Ника Плюс», которым мы пользуемся при подготовке нашей рубрики, сохранились уникальные кадры. В республике находился объект, который мог стать объектом пристального внимания террористов. Это завод эмульсионно-взрывчатых веществ в Костомукше. Он тогда работал всего лишь второй год и производил взрывчатку, которая требовалась на Горно-обогатительном комбинате. Ровно двадцать лет назад туда отправились журналисты «Ники», и им там многое удалось заснять. Хотя, конечно же, далеко не все!

«Облаками» там назывались такие карьеры, где бурят специальные скважины, куда закладывается сырье. Именно в этих скважинах взрывчатки и становилась оружием. На самом же заводе она была совершенно неопасна. Рабочие взрывов на производстве не опасались. Всю произведенную там взрывчатку в те годы использовал сам «Карельский окатыш».

Начальник производства Игорь Ботнев пояснил: «Химические процессы. Аммиачная селитра разбавляется, перемешивается с другими компонентами. Загружается в машины, БелАЗы, которые доставляют ее по назначению». Таких заводов в России в тот период было всего три. Руководству ГОКа было легче производить взрывчатку на месте, чем возить издалека. Производство было простым и дешевым.

«В перспективе мы рассчитываем на дальнейших покупателей, работаем над расширением», - сказал Игорь Ботнев.

Завод находился в промышленной зоне ГОКа. Несмотря на мирный характер его производства, охранялся он тщательно, что и понятно. Скважины охранялись еще более строго. Журналистам снимать в том месте запретили.

PS. В нашей рубрике мы рассказывали о том, что в 2001 году несколько высокопоставленных работников ГОКа сами стали заложниками террористов. Вот здесь вы можете узнать об этой истории.

И еще о такой непростой теме, как борьба с терроризмом. По всей стране в конце 2003 года была объявлена операция «Вихрь-Антитеррор». Работники МВД несли службу по усиленному варианту. Это означало, что у милиционеров отменены все отпуска, увеличена продолжительность рабочего дня. Большая нагрузка в те дни лежала на участковых инспекторах. Впрочем, как и всегда. Вот что удалось увидеть журналистам, проехав по микрорайону Кукковка вместе с Леонидом Федоровым.

Старший участковый Зарецкого отдела милиции ежедневно в те дни обходил дома на Кукковке. Заглядывал в квартиры, где, по сведениям милиции, могли проживать лица без регистрации или скрываться от правосудия преступники.

«Так найдено несколько лиц, совершивших противоправные деяния. Изъято две единицы оружия. Это за последние два дня», - перечислил Леонид Федоров. Особенно тщательно приходилось проверять чердаки и подвалы многоэтажек. Кстати, существовал такой парадокс: милиция требовала, чтобы двери в эти помещения были заперты, чтобы взрывчатку не подложили, и бомжи дом не подожгли, а по противопожарным правилам хотя бы один выход должен быть обязательно открыт. Вот и приходилось проверять нежилые помещения чуть ли не ежедневно.

«Рабочий день у нас с 10.00 до 22.00. Но как правило, задерживаемся и попозже. Бывает, и до двух ночи. Позавчера мой подчиненный Семен Багаев в засаде сидел по краже продовольственных товаров»,

- рассказывал Леонид Федоров.

Не давали участковым расслабиться и в праздничные дни. В каждой Дежурной части в новогоднюю ночь дежурило трое милиционеров. Один звонки принимал, двое работали на выезде, на происшествиях. Родные участковых вздыхали, но к такому режиму работы уже привыкли. Хотя приходилось Новый год встречать в одиночестве, но, когда объявляли «Вихрь-Антитеррор», спорить или ругаться было бесполезно.

Таким было 10 января ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2004 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.